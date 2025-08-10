"Всегда шел туда, где тяжелее всего": на войне погиб 21-летний снайпер из Бучи Даниил Пархоменко
- 2 августа на Покровском направлении погиб снайпер Даниил Пархоменко с позывным "Тренер".
- 21-летний воин был из Бучи Киевской области, он стал на защиту Украины еще в апреле 2022 года.
В субботу, 2 августа, на Покровском направлении погиб снайпер Даниил Пархоменко. 21-летний воин с позывным "Тренер" был из Бучи Киевской области.
Он стал на защиту Украины еще в апреле 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бучанский городской совет.
Смотрите также Родственники не могут забрать тело: Максим Нагорный, чье завещание цитировал Зеленский, мог погибнуть
Что известно о погибшем?
О смерти защитника сообщили, в частности, в Общественной организации "Объединение Защитников Ирпеня". Даниила Пархоменко вспоминают как спокойного, решительного, несокрушимого воина, что был всегда там, где тяжелее всего.
Это потеря, которая не укладывается в голове. Не привыкнем. Не простим. "Тренер", ты навсегда с нами – в строю, в сердце, в памяти,
– написали побратимы.
Трагедию также прокомментировал украинский религиовед и философ Юрий Черноморец, который собирает средства на закупку снаряжения для снайперов. Погибший был для него "как родной".
За эту войну вырос в очень хорошего снайпера, которому дали винтовку "Бахмут", когда освоил 338-й калибр. Радовался, когда вырос до командира, помогал ему чем мог. Очень больно, что погибают лучшие!..
– написал волонтер.
Погиб 21-летний Даниил Пархоменко: смотрите фото
Ты всегда шел туда, где тяжелее всего, спасал всех кого мог, подставляя себя под смертельные риски. Ты действительно ангел-хранитель!
– написала девушка.
Напомним, недалеко от населенного пункта Новопавловка, что на Днепропетровщине, из-за российского удара дроном погиб 29-летний житель Бучацкой общины Иван Олейник из Тернопольской области.