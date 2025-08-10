В субботу, 2 августа, на Покровском направлении погиб снайпер Даниил Пархоменко. 21-летний воин с позывным "Тренер" был из Бучи Киевской области.

Он стал на защиту Украины еще в апреле 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бучанский городской совет.

Что известно о погибшем?

О смерти защитника сообщили, в частности, в Общественной организации "Объединение Защитников Ирпеня". Даниила Пархоменко вспоминают как спокойного, решительного, несокрушимого воина, что был всегда там, где тяжелее всего.