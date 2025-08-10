У суботу, 2 серпня, на Покровському напрямку загинув снайпер Данило Пархоменко. 21-річний воїн із позивним "Тренер" був із Бучі Київської області.

Він став на захист України ще у квітні 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Бучанську міську раду.

Що відомо про загиблого?

Про смерть захисника повідомили, зокрема, в Громадській організації "Об'єднання Захисників Ірпеня". Данила Пархоменка згадують як спокійного, рішучого, незламного воїна, що був завжди там, де найважче.