"Завжди йшов туди, де найважче": на війні загинув 21-річний снайпер із Бучі Данило Пархоменко
- 2 серпня на Покровському напрямку загинув снайпер Данило Пархоменко з позивним "Тренер".
- 21-річний воїн був із Бучі Київської області, він став на захист України ще у квітні 2022 року.
У суботу, 2 серпня, на Покровському напрямку загинув снайпер Данило Пархоменко. 21-річний воїн із позивним "Тренер" був із Бучі Київської області.
Він став на захист України ще у квітні 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Бучанську міську раду.
Що відомо про загиблого?
Про смерть захисника повідомили, зокрема, в Громадській організації "Об'єднання Захисників Ірпеня". Данила Пархоменка згадують як спокійного, рішучого, незламного воїна, що був завжди там, де найважче.
Це втрата, яка не вкладається в голові. Не звикнемо. Не пробачимо. "Тренере", ти назавжди з нами – у строю, у серці, у пам'яті,
– написали побратими.
Трагедію також прокоментував український релігієзнавець і філософ Юрій Чорноморець, який збирає кошти на закупівлю спорядження для снайперів. Загиблий був для нього "як рідний".
За цю війну виріс у дуже хорошого снайпера, якому дали гвинтівку "Бахмут", коли освоїв 338-й калібр. Радів, коли виріс до командира, допомагав йому чим міг. Дуже боляче, що гинуть найкращі!..
– написав волонтер.
Загинув 21-річний Данило Пархоменко: дивіться фото
Ти завжди йшов туди, де найважче, рятував усіх кого міг, підставляючи себе під смертельні ризики. Ти дійсно ангел-охоронець!
– написала дівчина.
