Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Чертковскую районную государственную администрацию.
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Что известно об Иване Олейнике и его гибели на фронте?
Солдат Иван Олейник – уроженец Чертковского района, житель Бучацкой общины.
Он был командиром отделения ударных беспилотных комплексов.
Воин погиб 26 июля 2025 года. Произошло это недалеко от населенного пункта Новопавловка, что на Днепропетровщине, из-за российского удара дроном.
Иван отдал свою жизнь за свободу и независимость нашего государства, защищая родную землю от российского агрессора. Герой ушел в вечность, но навсегда остался в нашей памяти, как символ мужества, стойкости и несокрушимости. Воин пополнил собой ряды Небесного воинства, чтобы вечно стоять на страже мира, добра и справедливости,
– написали в Чертковской РГА.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Ивана Олейника. Вечная память воину!