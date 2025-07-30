Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Чертковскую районную государственную администрацию.

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Что известно об Иване Олейнике и его гибели на фронте? Солдат Иван Олейник – уроженец Чертковского района, житель Бучацкой общины. Он был командиром отделения ударных беспилотных комплексов. Воин погиб 26 июля 2025 года. Произошло это недалеко от населенного пункта Новопавловка, что на Днепропетровщине, из-за российского удара дроном.