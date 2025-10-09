Погиб, выполняя боевое задание: Волынь попрощалась с Леонидом Семенюком
- Офицер Леонид Семенюк погиб 2 октября на Сумщине, выполняя боевое задание.
- Прощание с героем состоялось 8 октября в Ковеле, похороны на Аллее Героев городского кладбища.
На Сумщине, выполняя боевое задание, погиб офицер с Волыни Леонид Семенюк. Молодой командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины принял свой последний бой 2 октября.
О гибели защитника сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка, передает 24 Канал.
Что известно о гибели Леонида Семенюка?
С глубокой скорбью сообщаем о трагическом известии. Выполняя боевое задание, погиб командир подразделения Вооруженных сил Украины, капитан Семенюк Леонид Александрович. Его жизнь оборвалась 2 октября 2025 года возле села Садки Сумской области,
– отметил Чайка.
Его тело возвращается в родной Ковель, где 8 октября состоялось прощание.
В 12:00 в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проведут заупокойную службу. После этого, с 13:00, ковельчане смогут отдать последний долг павшему Герою на гражданской панихиде, что пройдет на площади Героев Майдана.
Похороны воина состоятся на Аллее Героев городского кладбища Ковеля. Город склоняет головы в трауре по защитнику, который отдал жизнь за свободу и независимость Украины.
Какие еще потери понесла Украина?
На войне 18 августа 2024 года погиб Владимир Щербань. Это произошло в районе населенного пункта Невское, Сватовского района Луганской области. Прощание с Владимиром состоялось 3 октября в селе Слободка.
На войне погиб регбист Николай Гетманов, который был бойцом спецподразделения КОРД. С начала полномасштабного вторжения, кроме него, по меньшей мере 15 украинских регбистов погибли на войне.