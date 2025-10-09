Загинув, виконуючи бойове завдання: Волинь попрощалася з Леонідом Семенюком
- Офіцер Леонід Семенюк загинув 2 жовтня на Сумщині, виконуючи бойове завдання.
- Прощання з героєм відбулося 8 жовтня в Ковелі, похорон на Алеї Героїв міського кладовища.
На Сумщині, виконуючи бойове завдання, загинув офіцер із Волині Леонід Семенюк. Молодий командир одного з підрозділів Збройних сил України прийняв свій останній бій 2 жовтня.
Про загибель захисника повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка, передає 24 Канал.
Дивіться також "Був гідним сином своєї країни": на фронті загинув відомий фанат Динамо Євген Лукʼянюк
Що відомо про загибель Леоніда Семенюка?
З глибоким сумом повідомляємо про трагічну звістку. Виконуючи бойове завдання, загинув командир підрозділу Збройних сил України, капітан Семенюк Леонід Олександрович. Його життя обірвалося 2 жовтня 2025 року біля села Садки Сумської області,
– зазначив Чайка.
Його тіло повертається до рідного Ковеля, де 8 жовтня відбулося прощання.
О 12:00 у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці проведуть заупокійну службу. Після цього, з 13:00, ковельчани зможуть віддати останню шану полеглому Герою на громадянській панахиді, що пройде на площі Героїв Майдану.
Похорон воїна відбудеться на Алеї Героїв міського кладовища Ковеля. Місто схиляє голови в жалобі за захисником, який віддав життя за свободу та незалежність України.
Яких ще втрат зазнала Україна?
На війні 18 серпня 2024 року загинув Володимир Щербань. Це сталося в районі населеного пункту Невське, Сватівського району Луганської області. Прощання з Володимиром відбулося 3 жовтня в селі Слобідка.
На війні загинув регбіст Микола Гетьманов, який був бійцем спецпідрозділу КОРД. З початку повномасштабного вторгнення, окрім нього, щонайменше 15 українських регбістів загинули на війні.