Погиб на месте: полиция подтвердила нападение на украинца в Будапеште

О том, что на гражданина нашего государства напали в Венгрии, стало известно 2 мая. Теперь появились и официальные данные от венгерской полиции.

СМИ писали, что на украинца напал казах и нанес ему ножевые ранения. Это произошло 1 мая.

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Детали от полиции

1 мая в Центр контроля за деятельностью Главного управления полиции Будапешта поступило сообщение о том, что подрались двое мужчин, один из них истекает кровью. По первичным данным, в доме 44-летний мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу,

– написали правоохранители.

К сожалению, ранения украинца были настолько серьезными, что он скончался на месте. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное производство по подозрению в убийстве.