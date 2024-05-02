Загинув на місці: поліція підтвердила напад на українця у Будапешті

Про те, що на громадянина нашої держави напали в Угорщині, стало відомо 2 травня. Тепер з'явилися й офіційні дані від угорської поліції.

ЗМІ писали, що на українця напав казах і завдав йому ножових поранень. Це сталося 1 травня.

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Деталі від поліції

1 травня до Центру контролю за діяльністю Головного управління поліції Будапешта надійшло повідомлення про те, що побилися двоє чоловіків, один з них стікає кров'ю. За первинними даними, у будинку 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцю,

– написали правоохоронці.

На жаль, поранення українця були такими серйозними, що він помер на місці. Підозрюваного затримали і порушили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.

Не перший випадок убивств українців за кордоном

Наприкінці квітня в німецькому місті Мурнау вбили українських військових. Вони були на реабілітації, у торговому центрі на них напав чоловік.

Є дані, що він – проросійський патріот. Принаймні, активно носив відповідну символіку і особливо не ховався. З іншого боку, є інформація, що всі троє були знайомі.

На жаль, один з українців помер на місці, інший – у лікарні. Один із загиблих був десантником, побратима упізнали в ДШВ.

Україна проконтролює, щоб зловмисник відповів по закону, – таке доручення дипломатам дав Дмитро Кулеба.