Трагедія сколихнула всю Україну. У вбивстві підозрюють екс-працівника Управління державної охорони України. Рідний дядько юнака розповів про те, яким був Максим: що любив, чим захоплювався і які мрії мав.

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Так, за словами дядька, хлопець був дуже співчутливий і чуйний. Завжди був готовий допомогти.

Макс був дуже чуйний, коли у мене трапилася проблема з очима і я міг осліпнути, потрібні були гроші на операцію, то він, на той момент 12-річний хлопчик, плів із резиночок браслети, продавав їх, назбирав 150 гривень і приніс мені на операцію,

– пригадав чоловік.

Юнак затято любив футбол

Максим був спортсменом: у першому класі Макс ходив на тхеквондо. Та перестав ним займатись, бо сказав, що там може зробити боляче іншим, "а він не хоче бити людей".

Потім хлопець захопився футболом, який згодом став найважливішим у житті. Дядько розповів, що влітку з футбольним клубом повинен був у вищу лігу вступати. Казав: "Стану футболістом, прославлю Україну".

Дядько пригадує, що у Максима не було підліткового періоду, він був відкритий з рідними.

"У нього не було ніяких секретів. Він не тримався за матеріальні блага, гроші не були основним стимулом у його житті. Але він хотів сам вже заробляти на свої потреби, щоб купувати дівчині квіти, смаколики чи подарунки", – розповідає чоловік.

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Макс зберігав в собі позитив

Навіть під час тривог у бомбосховищі він з друзями знімали мотивуючі ролики, пригадав дядько.

"Племінник дуже любив тварин. Під час війни купив хом'яка, якого назвав Стьопа. Макс як вчився чи за компютером сидів, той увесь час у малого на шиї. У нього є папуга і собака. Були... Тварини є, Макса немає..", – додає він.

Дядько припустив, що тригером до вбивства міг стати зріст Максима, адже юнак був дуже високим – 1,93 метра. Мовляв, нападник міг подумати, що Макс старший.

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