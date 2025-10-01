Непогода, которая бушевала всю ночь в Одессе, унесла жизни почти десятка людей. В ГСЧС отметили: не помнят, чтобы когда-то было что-то подобное из-за дождя.

Об этом заявила спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона.

Что известно о гибели людей в собственных домах в Одессе?

По словам пресс-секретаря, на утро дождь перестал идти, и вода сходит. Но из-за непогоды погибли люди.

Непогода унесла жизни 9 человек. Это очень много, мы не помним, чтобы когда-то такое было – чтобы из-за дождя погибло 9 человек,

– рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Семья из 5 человек не смогла выбраться из собственного дома – их накрыла волна. Они жили на цокольном этаже.

Кроме этой семьи, погибли три женщины. В частности, 23-летняя девушка, которую искали накануне. Ее накрыло волной и понесло течением, к сожалению, девушка не выжила.

Марина Аверина добавила, что ночь была очень тяжелой для спасателей. Работники ГСЧС вытаскивали людей из подтопленного транспорта.

"Мы эвакуировали людей из 7 автобусов. Только в одном из них было 50 человек. Там, где мы доставали людей, вода была по пояс", – сказала она.

Коротко о стихийном бедствии в Одесской области