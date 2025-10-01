Погибла семья из 5 человек, которая проживала на цокольном этаже, – ГСЧС Одесской области
Непогода, которая бушевала всю ночь в Одессе, унесла жизни почти десятка людей. В ГСЧС отметили: не помнят, чтобы когда-то было что-то подобное из-за дождя.
Об этом заявила спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона.
Что известно о гибели людей в собственных домах в Одессе?
По словам пресс-секретаря, на утро дождь перестал идти, и вода сходит. Но из-за непогоды погибли люди.
Непогода унесла жизни 9 человек. Это очень много, мы не помним, чтобы когда-то такое было – чтобы из-за дождя погибло 9 человек,
– рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.
Семья из 5 человек не смогла выбраться из собственного дома – их накрыла волна. Они жили на цокольном этаже.
Кроме этой семьи, погибли три женщины. В частности, 23-летняя девушка, которую искали накануне. Ее накрыло волной и понесло течением, к сожалению, девушка не выжила.
Марина Аверина добавила, что ночь была очень тяжелой для спасателей. Работники ГСЧС вытаскивали людей из подтопленного транспорта.
"Мы эвакуировали людей из 7 автобусов. Только в одном из них было 50 человек. Там, где мы доставали людей, вода была по пояс", – сказала она.
Коротко о стихийном бедствии в Одесской области
- Непогода коснулась преимущественно Одессы и Черноморска в Одесском районе. За 30 сентября выпало столько дождя, сколько выпадает за два месяца.
- Были подтоплены дома, магазины, почтовые отделения, медкабинеты, подземные паркинги.
- Местные власти предупреждали, что в ночь на 1 октября будет порывистый ветер и могут обвалиться деревья. Одесситов просили не выезжать в город утром.