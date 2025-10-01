Загинула родина з 5 людей, яка проживала на цокольному поверсі, – ДСНС Одещини
- Негода в Одесі призвела до загибелі 9 людей.
- Серед них родина з 5 людей, яка проживала на цокольному поверсі.
Негода, яка вирувала всю ніч в Одесі, забрала життя майже десятка людей. У ДСНС наголосили: не пам'ятають, щоб колись було щось подібне через дощ.
Про це заявила спікер ДСНС в Одеській області Марина Аверіна в ефірі телемарафону.
Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ
Що відомо про загибель людей у власних домівках в Одесі?
За словами речниці, на ранок дощ перестав іти, і вода сходить. Але через негоду загинули люди.
Негода забрала життя 9 людей. Це дуже багато, ми не пам'ятаємо, щоб колись таке було – щоб через дощ загинуло 9 людей,
– розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.
Родина з 5 людей не змогла вибратися з власної домівки – їх накрила хвиля. Вони мешкали на цокольному поверсі.
Окрім цієї родини, загинули три жінки. Зокрема, 23-річна дівчина, яку шукали напередодні. Її накрила і понесла течія, на жаль, дівчина не вижила.
Марина Аверіна додала, що ніч була дуже важкою для рятувальників. Працівники ДСНС витягували людей із підтопленого транспорту.
"Ми евакуйовували людей із 7 автобусів. Тільки в одному з них було 50 людей. Там, де ми діставали людей, вода була по пояс", – сказала вона.
Коротко про стихійне лихо на Одещині
Негода торкнулася переважно Одеси та Чорноморська в Одеському районі. За 30 вересня випало стільки дощу, скільки випадає за два місяці.
Були підтоплені будинки, магазини, поштові відділення, медкабінети, підземні паркінги.
Місцева влада попереджала, що в ніч на 1 жовтня буде рвучкий вітер і можуть обвалитися дерева. Одеситів просили не виїздити в місто зранку.