На фронте погибли полицейские Донетчины Алексей Балаба и Дмитрий Коробенко
- 3 августа погибли полицейские из Донецкой области Алексей Балаба и Дмитрий Коробенко, выполняя боевые задачи.
Оба служили в стрелковом батальоне полиции.
Защищая Украину от российских захватчиков, погибли двое полицейских из Донецкой области. Герои Алексей Балаба и Дмитрий Коробенко погибли в один день, 3 августа.
Трагическое известие сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.
Дмитрий Коробенко на щите
В бою погиб 21-летний Дмитрий Коробенко – боец стрелкового батальона полиции Донецкой области, старший лейтенант.
Дмитрий Коробенко выполнил боевую задачу ценой жизни,
– отметили в полиции.
Через 3 дня защитнику должно было исполниться 22 года. Без папы осталась 8-месячная дочь.
Дмитрий родился в селе Урзуф, которое сейчас оккупировано российскими захватчиками. В полиции рассказывают, что он был целеустремленный, отважный, мечтал стать легендой уголовного розыска.
После обучения начал работать оперуполномоченным сектора криминальной полиции отдела полиции № 1 в Дружковке Краматорского районного управления полиции.
Дмитрий стремился защитить родную землю от зла, прежде всего, от оккупантов. Присоединился к батальону полиции особого назначения (стрелкового). Показал себя достойным, непоколебимым воином.
Он шел на задание с мыслями о семье, о дочери и всех детей, которых надо спасти от российского нашествия. 3 августа его жизнь оборвалась,
– рассказали в полиции.
Дмитрий был любящим сыном, мужем и папой, также занимался 15-летней сестрой. В полиции отметили, что коллектив потерял преданного правоохранителя, человека с большой буквы, для которого чужие жизни были на первом месте.
Разделяем невыразимую боль с семьей павшего Героя. Светлая память навеки!
– отметили в полиции.
Алексей Балаба навсегда в строю
На передовой также погиб полицейский Донецкой области Алексей Балаба. Капитан защищал Украину от оккупантов в составе
стрелкового батальона.
Жизнь правоохранителя оборвалась 3 августа во время выполнения боевого задания. Ему навсегда осталось 35 лет,
– написали в полиции.
Алексей Балаба родился в поселке Александровка. Работал начальником сектора дознания в полиции Дружковки.
Понимал, что все силы сейчас надо бросить на защиту Украины, поэтому присоединился к стрелковому батальону полиции особого назначения.
Коллеги и собратья Алексея запомнят его смелым, справедливым и ответственным. Он отдал свою жизнь, героически сдерживая натиск агрессора. У защитника остались родители и жена.
Полиция Донетчины – в трауре из-за невосполнимой утраты. Глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина,
– отметили в полиции.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских защитников. Вечная память и слава Героям!