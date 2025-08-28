Город Кропивницкий почтил память погибшего майора МиГ-29 Сергея Бондаря. Летчик отдал жизнь, выполняя боевое задание.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Кропивницкий. В Кропивницком в четверг, 28 августа, состоялась церемония прощания с погибшим пилотом истребителя МиГ-29, майором Сергеем Бондарем.

В Кропивницком прощались с летчиком Сергеем Бондарем

Украинский военный погиб в ночь на 23 августа во время захода на посадку после выполнения боевого задания. У него остались родители, жена и двое детей.

Траурный кортеж по дороге на Дальневосточное кладбище остановился возле площади Героев Майдана, где горожане и собратья почтили память летчика. На церемонии присутствовали родные, близкие, друзья, коллеги и военные, которые вместе с ним служили в авиации.

Прощание с героем / Фото: Суспільне Кропивницкий

Сергей Бондарь был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, знаком отличия Президента за оборону Украины, многочисленными ведомственными наградами и имел статус ветерана войны. Его похоронили на Аллее славы Дальневосточного кладбища в Кропивницком.

Что известно о Сергее Бондаре?

40-я бригада тактической авиации "Призрак Киева" сообщила, что Бондарь занимал должность заместителя командира эскадрильи.

Родился он в 1979 году в Кропивницком, где и проживал с семьей. Окончил Харьковский институт ВВС и работал преподавателем в Национальном авиационном университете.

С началом полномасштабной войны Сергей Бондарь вернулся к военной службе, пилотировал Л-39 и МиГ-29.

Ежедневно он уничтожал воздушные цели России, осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабах и скоплению техники на разных направлениях фронта.

