20 сентября, 16:24
Туманно, но тепло: прогноз погоды на 21 сентября
В течение воскресенья, 21 сентября, будет удерживаться теплая погода. В этот день будет небольшая облачность.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 21 сентября?
В воскресенье по Украине осадков не прогнозируют.
В то же время юго-западную часть страны ночью и утром местами накроет туман.
Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать +10 – +15, а на востоке страны – +7 – +12.
На побережье морей прогнозируют до +18.
Дневная температура будет варьироваться от +22 до +27.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +25...+27;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +24...+26;
- Винница +24...+26;
- Одесса +24...+26;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +24...+26;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +22...+24.
Погода в Украине 21 сентября / Карта Укргидрометцентра