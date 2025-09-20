Впродовж неділі, 21 вересня, утримуватиметься тепла погода. Цього дня буде невелика хмарність.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Літо затримається, але без дощу та туману не минеться: якою буде погода на вихідних

Якою буде погода 21 вересня?

У неділю по Україні опадів не прогнозують.

Водночас південну-західну частину країни вночі та вранці місцями накриє туман.

Вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +10 – +15, а на сході країни – +7 – +12.

На узбережжі морів прогнозують до +18.

Денна температура варіюватиметься від +22 до +27.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +25...+27;

Ужгород +25...+27;

Львів +25...+27;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +24...+26;

Рівне +24...+26;

Житомир +24...+26;

Вінниця +24...+26;

Одеса +24...+26;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +24...+26;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +22...+24;

Полтава +22...+24;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +21...+23;

Харків +22...+24.

Погода в Україні 21 вересня / Карта Укргідрометцентру