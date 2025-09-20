Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 21 вересня?

У неділю по Україні опадів не прогнозують.

Водночас південну-західну частину країни вночі та вранці місцями накриє туман.

Вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +10 – +15, а на сході країни – +7 – +12.

На узбережжі морів прогнозують до +18.

Денна температура варіюватиметься від +22 до +27.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +25...+27;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львів +25...+27;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +24...+26;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +24...+26;
  • Рівне +24...+26;
  • Житомир +24...+26;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +24...+26;
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Сімферополь +24...+26;
  • Кропивницький +24...+26;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +22...+24;
  • Полтава +22...+24;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +23...+25;
  • Донецьк +21...+23;
  • Луганськ +21...+23;
  • Харків +22...+24.

Погода 21 вересня

Погода в Україні 21 вересня / Карта Укргідрометцентру