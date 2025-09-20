Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Літо затримається, але без дощу та туману не минеться: якою буде погода на вихідних

Якою буде погода 21 вересня?

У неділю по Україні опадів не прогнозують.

Водночас південну-західну частину країни вночі та вранці місцями накриє туман.

Вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +10 – +15, а на сході країни – +7 – +12.

На узбережжі морів прогнозують до +18.

Денна температура варіюватиметься від +22 до +27.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +25...+27;

Ужгород +25...+27;

Львів +25...+27;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +24...+26;

Рівне +24...+26;

Житомир +24...+26;

Вінниця +24...+26;

Одеса +24...+26;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +24...+26;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +22...+24;

Полтава +22...+24;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +21...+23;

Харків +22...+24.

Погода в Україні 21 вересня / Карта Укргідрометцентру