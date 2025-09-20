Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 21 вересня?
У неділю по Україні опадів не прогнозують.
Водночас південну-західну частину країни вночі та вранці місцями накриє туман.
Вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +10 – +15, а на сході країни – +7 – +12.
На узбережжі морів прогнозують до +18.
Денна температура варіюватиметься від +22 до +27.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +25...+27;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +25...+27;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +24...+26;
- Рівне +24...+26;
- Житомир +24...+26;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +24...+26;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +24...+26;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +22...+24.
Погода в Україні 21 вересня / Карта Укргідрометцентру