Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 21 сентября?

В воскресенье по Украине осадков не прогнозируют.

В то же время юго-западную часть страны ночью и утром местами накроет туман.

Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +10 – +15, а на востоке страны – +7 – +12.

На побережье морей прогнозируют до +18.

Дневная температура будет варьироваться от +22 до +27.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +25...+27;

Ужгород +25...+27;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;

Житомир +24...+26;

Винница +24...+26;

Одесса +24...+26;

Николаев +24...+26;

Херсон +24...+26;

Симферополь +24...+26;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +22...+24;

Полтава +22...+24;

Днепр +22...+24;

Запорожье +23...+25;

Донецк +21...+23;

Луганск +21...+23;

Харьков +22...+24.

Погода в Украине 21 сентября / Карта Укргидрометцентра