Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 21 сентября?

В воскресенье по Украине осадков не прогнозируют.

В то же время юго-западную часть страны ночью и утром местами накроет туман.

Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +10 – +15, а на востоке страны – +7 – +12.

На побережье морей прогнозируют до +18.

Дневная температура будет варьироваться от +22 до +27.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +25...+27;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +25...+27;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +24...+26;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +24...+26;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Симферополь +24...+26;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +23...+25;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +22...+24.

Погода 21 сентября

Погода в Украине 21 сентября / Карта Укргидрометцентра