Жара возвращается: какую погоду ожидать 30 августа
- 30 августа в Украине ожидается жаркая погода без осадков, с температурой до 34 градусов на юге.
- Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7-12 метров за секунду, на востоке возможны порывы до 20 метров за секунду.
Период августовского похолодания подошел к концу. В Украину возвращаются высокие температуры и безоблачное небо.
По данным синоптиков, сентябрь начнется с аномальной жары, в отдельных областях даже будет температура – 35 градусов тепла, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода будет в субботу, 30 августа?
В субботу, 30 августа, по всей Украине будет жарко и без осадков. Солнце особенно будет припекать на Юге и Востоке.
Так, средняя температура воздуха ночью составит 13 – 18 градусов тепла, днем 26 – 31 градус, на юге страны этот показатель достигнет отметки в 34 градуса.
В Карпатах ночью столбик термометра будет показывать 7 – 12 градусов, а днем 20 – 25.
Ветер в субботу будет преимущественно юго-восточный. Он будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Приазовье и восточных областях днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Обратите внимание! 30 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в Крыму, Волынской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой и центральных областях.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +28...+30;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +28...+30;
- Ивано-Франковск +28...+30;
- Тернополь +28...+30;
- Черновцы +29...+31;
- Хмельницкий +27...+29;
- Луцк +28...+30;
- Ровно +28...+30;
- Житомир +29...+31;
- Винница ++29...+31;
- Одесса +28...+30;
- Николаев +31...+33;
- Херсон +31...+33;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +30...+32;
- Черкассы +29...+31;
- Чернигов +28...+30;
- Сумы +28...+30;
- Полтава +30...+32;
- Днепр +30...+32;
- Запорожье +30...+32;
- Донецк +30...+32;
- Луганск +29...+31;
- Харьков +30...+32.
Прогноз погоды на 30 августа 2025 год / Фото Укргидрометцентр
Какой будет погода в сентябре?
- Синоптик отметила, что заморозки в сентябре довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. Поэтому они вероятны и в этом году.
- 1 сентября осадки ожидаются на Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Буковине и Одесской области.
- В нескольких областях даже возможна жара до +33 – +35 градусов. Такая высокая температура 1 сентября может быть в Херсонской и Запорожской.