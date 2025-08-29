Укр Рус
29 августа, 15:04
Жара возвращается: какую погоду ожидать 30 августа

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 30 августа в Украине ожидается жаркая погода без осадков, с температурой до 34 градусов на юге.
  • Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7-12 метров за секунду, на востоке возможны порывы до 20 метров за секунду.

Период августовского похолодания подошел к концу. В Украину возвращаются высокие температуры и безоблачное небо.

По данным синоптиков, сентябрь начнется с аномальной жары, в отдельных областях даже будет температура – 35 градусов тепла, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет в субботу, 30 августа?

В субботу, 30 августа, по всей Украине будет жарко и без осадков. Солнце особенно будет припекать на Юге и Востоке.

Так, средняя температура воздуха ночью составит 13 – 18 градусов тепла, днем 26 – 31 градус, на юге страны этот показатель достигнет отметки в 34 градуса.

В Карпатах ночью столбик термометра будет показывать 7 – 12 градусов, а днем 20 – 25.

Ветер в субботу будет преимущественно юго-восточный. Он будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Приазовье и восточных областях днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Обратите внимание! 30 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в Крыму, Волынской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой и центральных областях.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев +28...+30;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львов +28...+30;
  • Ивано-Франковск +28...+30;
  • Тернополь +28...+30;
  • Черновцы +29...+31;
  • Хмельницкий +27...+29;
  • Луцк +28...+30;
  • Ровно +28...+30;
  • Житомир +29...+31;
  • Винница ++29...+31;
  • Одесса +28...+30;
  • Николаев +31...+33;
  • Херсон +31...+33;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +30...+32;
  • Черкассы +29...+31;
  • Чернигов +28...+30;
  • Сумы +28...+30;
  • Полтава +30...+32;
  • Днепр +30...+32;
  • Запорожье +30...+32;
  • Донецк +30...+32;
  • Луганск +29...+31;
  • Харьков +30...+32.

Прогноз погоды на 30 августа 2025 год / Фото Укргидрометцентр

Какой будет погода в сентябре?

  • Синоптик отметила, что заморозки в сентябре довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. Поэтому они вероятны и в этом году.
  • 1 сентября осадки ожидаются на Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Буковине и Одесской области.
  • В нескольких областях даже возможна жара до +33 – +35 градусов. Такая высокая температура 1 сентября может быть в Херсонской и Запорожской.