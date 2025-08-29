Период августовского похолодания подошел к концу. В Украину возвращаются высокие температуры и безоблачное небо.

По данным синоптиков, сентябрь начнется с аномальной жары, в отдельных областях даже будет температура – 35 градусов тепла, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будет ли в сентябре сильная жара, затяжные дожди, заморозки и снег: погода на месяц

Какая погода будет в субботу, 30 августа?

В субботу, 30 августа, по всей Украине будет жарко и без осадков. Солнце особенно будет припекать на Юге и Востоке.

Так, средняя температура воздуха ночью составит 13 – 18 градусов тепла, днем 26 – 31 градус, на юге страны этот показатель достигнет отметки в 34 градуса.

В Карпатах ночью столбик термометра будет показывать 7 – 12 градусов, а днем 20 – 25.

Ветер в субботу будет преимущественно юго-восточный. Он будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Приазовье и восточных областях днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Обратите внимание! 30 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в Крыму, Волынской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой и центральных областях.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +28...+30;

Ужгород +27...+29;

Львов +28...+30;

Ивано-Франковск +28...+30;

Тернополь +28...+30;

Черновцы +29...+31;

Хмельницкий +27...+29;

Луцк +28...+30;

Ровно +28...+30;

Житомир +29...+31;

Винница ++29...+31;

Одесса +28...+30;

Николаев +31...+33;

Херсон +31...+33;

Симферополь +29...+31;

Кропивницкий +30...+32;

Черкассы +29...+31;

Чернигов +28...+30;

Сумы +28...+30;

Полтава +30...+32;

Днепр +30...+32;

Запорожье +30...+32;

Донецк +30...+32;

Луганск +29...+31;

Харьков +30...+32.

Прогноз погоды на 30 августа 2025 год / Фото Укргидрометцентр

Какой будет погода в сентябре?