29 серпня, 15:04
Спека повертається: яку погоду очікувати 30 серпня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 30 серпня в Україні очікується спекотна погода без опадів, з температурою до 34 градусів на півдні.
  • Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, на сході можливі пориви до 20 метрів за секунду.

Період серпневого похолодання добіг кінця. До України повертаються високі температури та безхмарне небо.

За даними синоптиків, вересень почнеться з аномальної спеки, в окремих областях навіть буде температура – 35 градусів тепла, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде у суботу, 30 серпня?

У суботу, 30 серпня, по всій Україні буде спекотно і без опадів. Сонце особливо припікатиме на Півдні та Сході.

Так, середня температура повітря вночі становитиме 13 – 18 градусів тепла, вдень 26 – 31 градус, на півдні країни цей показник сягне позначки у 34 градуси.

У Карпатах вночі стовпчик термометра показуватиме 7 – 12 градусів, а вдень 20 – 25. 

Вітер в суботу буде переважно південно-східний. Він дмухатиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, у Приазов'ї та східних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 30 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься в Криму, Волинській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій та центральних областях.

Яка температура буде в обласних центрах?

  • Київ +28…+30;
  • Ужгород +27…+29;
  • Львів +28…+30;
  • Івано-Франківськ +28…+30;
  • Тернопіль +28…+30;
  • Чернівці +29…+31;
  • Хмельницький +27…+29;
  • Луцьк +28…+30;
  • Рівне +28…+30;
  • Житомир +29…+31;
  • Вінниця ++29…+31;
  • Одеса +28…+30;
  • Миколаїв +31…+33;
  • Херсон +31…+33;
  • Сімферополь +29…+31;
  • Кропивницький +30…+32;
  • Черкаси +29…+31;
  • Чернігів +28…+30;
  • Суми +28…+30;
  • Полтава +30…+32;
  • Дніпро +30…+32;
  • Запоріжжя +30…+32;
  • Донецьк +30…+32;
  • Луганськ +29…+31;
  • Харків +30…+32.

Прогноз погоди на 30 серпня 2025 рік / Фото Укргідрометцентр

Якою буде погода у вересні?

  • Синоптикиня зауважила, що заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. Тому вони ймовірні і цього року.
  • 1 вересня опади очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині та Одещині.
  • У кількох областях навіть можлива спека до +33 – +35 градусів. Така висока температура 1 вересня може бути у Херсонській і Запорізькій.