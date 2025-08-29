Спека повертається: яку погоду очікувати 30 серпня
- 30 серпня в Україні очікується спекотна погода без опадів, з температурою до 34 градусів на півдні.
- Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, на сході можливі пориви до 20 метрів за секунду.
Період серпневого похолодання добіг кінця. До України повертаються високі температури та безхмарне небо.
За даними синоптиків, вересень почнеться з аномальної спеки, в окремих областях навіть буде температура – 35 градусів тепла, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Яка погода буде у суботу, 30 серпня?
У суботу, 30 серпня, по всій Україні буде спекотно і без опадів. Сонце особливо припікатиме на Півдні та Сході.
Так, середня температура повітря вночі становитиме 13 – 18 градусів тепла, вдень 26 – 31 градус, на півдні країни цей показник сягне позначки у 34 градуси.
У Карпатах вночі стовпчик термометра показуватиме 7 – 12 градусів, а вдень 20 – 25.
Вітер в суботу буде переважно південно-східний. Він дмухатиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, у Приазов'ї та східних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Зверніть увагу! 30 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься в Криму, Волинській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій та центральних областях.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ +28…+30;
- Ужгород +27…+29;
- Львів +28…+30;
- Івано-Франківськ +28…+30;
- Тернопіль +28…+30;
- Чернівці +29…+31;
- Хмельницький +27…+29;
- Луцьк +28…+30;
- Рівне +28…+30;
- Житомир +29…+31;
- Вінниця ++29…+31;
- Одеса +28…+30;
- Миколаїв +31…+33;
- Херсон +31…+33;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +30…+32;
- Черкаси +29…+31;
- Чернігів +28…+30;
- Суми +28…+30;
- Полтава +30…+32;
- Дніпро +30…+32;
- Запоріжжя +30…+32;
- Донецьк +30…+32;
- Луганськ +29…+31;
- Харків +30…+32.
Прогноз погоди на 30 серпня 2025 рік / Фото Укргідрометцентр
Якою буде погода у вересні?
- Синоптикиня зауважила, що заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. Тому вони ймовірні і цього року.
- 1 вересня опади очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині та Одещині.
- У кількох областях навіть можлива спека до +33 – +35 градусів. Така висока температура 1 вересня може бути у Херсонській і Запорізькій.