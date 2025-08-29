За даними синоптиків, вересень почнеться з аномальної спеки, в окремих областях навіть буде температура – 35 градусів тепла, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде у суботу, 30 серпня?

У суботу, 30 серпня, по всій Україні буде спекотно і без опадів. Сонце особливо припікатиме на Півдні та Сході.

Так, середня температура повітря вночі становитиме 13 – 18 градусів тепла, вдень 26 – 31 градус, на півдні країни цей показник сягне позначки у 34 градуси.

У Карпатах вночі стовпчик термометра показуватиме 7 – 12 градусів, а вдень 20 – 25.

Вітер в суботу буде переважно південно-східний. Він дмухатиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, у Приазов'ї та східних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 30 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься в Криму, Волинській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій та центральних областях.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +28…+30;

Ужгород +27…+29;

Львів +28…+30;

Івано-Франківськ +28…+30;

Тернопіль +28…+30;

Чернівці +29…+31;

Хмельницький +27…+29;

Луцьк +28…+30;

Рівне +28…+30;

Житомир +29…+31;

Вінниця ++29…+31;

Одеса +28…+30;

Миколаїв +31…+33;

Херсон +31…+33;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +30…+32;

Черкаси +29…+31;

Чернігів +28…+30;

Суми +28…+30;

Полтава +30…+32;

Дніпро +30…+32;

Запоріжжя +30…+32;

Донецьк +30…+32;

Луганськ +29…+31;

Харків +30…+32.

Прогноз погоди на 30 серпня 2025 рік / Фото Укргідрометцентр

Якою буде погода у вересні?