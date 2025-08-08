Гроза снова движется на Киев и область: когда возможно ухудшение погоды
- 9 августа в Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза ночью.
Киев и область снова ожидает ухудшение погодных условий. Регион может накрыть гроза.
Произойдет это в субботу, 9 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Какой будет погода в Украине в ближайшие дни: ждать ли сильных дождей
Какой будет погода в Киеве в субботу, 9 августа?
Выходные в столичном регионе начнутся переменной облачностью.
Кое-где в субботу возможен кратковременный дождь и гроза️ ночью.
А вот днем осадков не прогнозируют.
Смотрите также Какой будет погода в Украине в ближайшие дни: ждать ли сильных дождей
Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В области температура ночью 13 – 18, днем 23 – 28 градусов тепла.
Ночью в Киеве столбики термометров будут показывать 15 – 17, а днем 25 – 27 градусов.
Напомним, что по предварительному прогнозу в понедельник, 11 августа, дожди могут накрыть все области Украины, кроме Львовской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, а также Крыма.