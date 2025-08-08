Киев и область снова ожидает ухудшение погодных условий. Регион может накрыть гроза.

Произойдет это в субботу, 9 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в Киеве в субботу, 9 августа?

Выходные в столичном регионе начнутся переменной облачностью.

Кое-где в субботу возможен кратковременный дождь и гроза️ ночью.

А вот днем осадков не прогнозируют.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В области температура ночью 13 – 18, днем 23 – 28 градусов тепла.

Ночью в Киеве столбики термометров будут показывать 15 – 17, а днем 25 – 27 градусов.

Напомним, что по предварительному прогнозу в понедельник, 11 августа, дожди могут накрыть все области Украины, кроме Львовской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, а также Крыма.