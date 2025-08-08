Гроза знову суне на Київ та область: коли можливе погіршення погоди
- 9 серпня у Києві та на Київщині очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ та гроза вночі.
Київ та область знову очікує погіршення погодних умов. Регіон може накрити гроза.
Станеться це у суботу, 9 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода у Києві у суботу, 9 серпня?
Вихідні у столичному регіоні розпочнуться мінливою хмарністю.
Подекуди у суботу можливий короткочасний дощ та гроза️ вночі.
А от вдень опадів не прогнозують.
Вітер цього дня буде переважно північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
В області температура вночі 13 – 18, вдень 23 – 28 градусів тепла.
Вночі у Києві стовпчики термометрів показуватимуть 15 – 17, а вдень 25 – 27 градусів.
Нагадаємо, що за попереднім прогнозом у понеділок, 11 серпня, дощі можуть накрити усі області України, окрім Львівської, Рівненської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської, Житомирської, а також Криму.