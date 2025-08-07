Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 8 – 10 августа?

Осадки ожидаются только на Севере 9 августа. Так, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер в Украине северо-восточный с переходом на северо-западный, 3 – 10 метров в секунду.

На Юге и Юго-Востоке ночью +16 – +21, днем +26 – +31 градус. Тем временем на остальной территории ночью +9 – +15, днем +22 – +27 градусов.

На выходных, 9 – 10 августа, ночью +13 – +18, на побережье морей до +21. Днем +24 – +29, однако в южных областях, Крыма и Закарпатье +28 – +33 градуса.

Прогноз погоды на 8 – 10 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра