Дороги в Киеве местами превратились в реки: в сети показали последствия ливня
- 8 сентября в Киеве произошел мощный ливень, что привело к затоплению улиц и затруднению движения транспорта.
- КГГА призвала избегать опасных мест во время непогоды и предоставила контактные номера для сообщения о падении деревьев, неисправности светофоров и других аварийных ситуаций.
- Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил об осложненном движении на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака; на месте работают соответствующие службы.
В понедельник, 8 сентября, столицу Украины накрыл мощный ливень. В сети поделились кадрами затопленных улиц Киева.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Смотрите также Какая будет погода осенью в Украине: интервью, будут ли заморозки, снег и когда придет бабье лето
Что известно о непогоде в столице?
В КГГА сообщили о грозе и обильном дожде в столице 8 сентября. Там напомнили контакты городских служб:
- Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
- Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
- При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Последствия мощного ливня: смотрите видео свидетелей
В администрации призвали украинцев избегайте пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт во время грозы.
В случае дождя во время управления автомобилем держите безопасную дистанцию с другими автомобилями,
– написали в КГГА.
Непогода бушует в Киеве: смотрите видео
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий также прокомментировал событие. Он отметил, что в связи с осадками, на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака движение транспорта затруднено.
Затрудненное движение транспорта в результате непогоды: смотрите видео патрульной полиции
По словам Белошицкого, на месте работают все соответствующие службы. Он призвал украинцев учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
Что о погоде говорят синоптики?
Днем 8 сентября в Киеве и области объявили предупреждение о опасных погодных условиях. В гидрометцентре отметили, что сохраняется первый (желтый) уровень опасности.
Из-за погодных условий возможны перебои в работе энергетической, строительной и коммунальной сфер, а также осложнения дорожного движения.
На территории столицы и Киевской области ожидается гроза до конца суток 8 сентября.