Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Смотрите также Какая будет погода осенью в Украине: интервью, будут ли заморозки, снег и когда придет бабье лето

Что известно о непогоде в столице?

В КГГА сообщили о грозе и обильном дожде в столице 8 сентября. Там напомнили контакты городских служб:

Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО " Киевзеленстрой ": 0442724018.

": 0442724018. Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103 .

. При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Последствия мощного ливня: смотрите видео свидетелей

В администрации призвали украинцев избегайте пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт во время грозы.

В случае дождя во время управления автомобилем держите безопасную дистанцию с другими автомобилями,

– написали в КГГА.

Непогода бушует в Киеве: смотрите видео

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий также прокомментировал событие. Он отметил, что в связи с осадками, на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака движение транспорта затруднено.

Затрудненное движение транспорта в результате непогоды: смотрите видео патрульной полиции

По словам Белошицкого, на месте работают все соответствующие службы. Он призвал украинцев учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Что о погоде говорят синоптики?