Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
Что известно об ухудшении погоды 8 сентября?
В Киеве и области объявили предупреждение об опасных погодных условиях.
По данным синоптиков, в течение ближайшего часа и до конца суток 8 сентября на территории столицы и Киевской области ожидается гроза.
Непогода в Киеве / Фото 24 канала
В гидрометцентре отметили, что сохраняется первый (желтый) уровень опасности.
Из-за погодных условий возможны перебои в работе энергетической, строительной и коммунальной сфер, а также осложнения дорожного движения.
Сентябрьский ливень в Киеве / Видео 24 Канала
У КГГА напоминают об осторожности и призывают быть бдительными во время непогоды. В частности, водителям в дождь советуют держать безопасную дистанцию на дорогах. В случае экстренных ситуаций обращаться в соответствующие службы.
Во время грозы избегайте пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не паркуйте рядом с ними автотранспорт,
– отмечают в сообщении.
Непогода в столице / Видео 24 Канала
Какой будет погода осенью?
- По прогнозу метеоролога Веры Балабух, украинцам осенью стоит ожидать преимущественно теплой погоды.
- В то же время в сентябре, октябре и ноябре не исключаются периоды похолодания с заморозками и даже осадками в виде снега.
- Специалист также отметила, что в последние годы зимы в Украине становятся короче и значительно теплее.
- Несмотря на эту тенденцию к повышению средних температур, сильные морозы и мощные снегопады все еще остаются вероятными.