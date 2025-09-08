Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Что известно об ухудшении погоды 8 сентября?

В Киеве и области объявили предупреждение об опасных погодных условиях.

По данным синоптиков, в течение ближайшего часа и до конца суток 8 сентября на территории столицы и Киевской области ожидается гроза.

Непогода в Киеве / Фото 24 канала

В гидрометцентре отметили, что сохраняется первый (желтый) уровень опасности.

Из-за погодных условий возможны перебои в работе энергетической, строительной и коммунальной сфер, а также осложнения дорожного движения.

Сентябрьский ливень в Киеве / Видео 24 Канала

У КГГА напоминают об осторожности и призывают быть бдительными во время непогоды. В частности, водителям в дождь советуют держать безопасную дистанцию на дорогах. В случае экстренных ситуаций обращаться в соответствующие службы.

Во время грозы избегайте пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не паркуйте рядом с ними автотранспорт,

– отмечают в сообщении.

Непогода в столице / Видео 24 Канала

