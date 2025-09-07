Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для Факты ICTV.

Какой будет погода на следующей неделе?

Как отметила Наталья Птуха, погоду в Украине в ближайшие дни будет формировать поле высокого атмосферного давления, что обеспечит спокойную, малооблачную в большинстве регионов погоду.

В сочетании с умеренно теплой воздушной массой мы еще имеем достаточно высокий температурный фон. Особенно это ощущается в дневные часы, потому что при отсутствии облаков, солнце хорошо прогревает приземный слой воздуха,

– подчеркнула она.

По словам синоптика, в течение почти всей недели температура будет колебаться в пределах +21...+26, а в западных и южных областях будет жара до +29 градусов.

В то же время в ночные часы из-за антициклона и отсутствия облаков температура будет сильно падать.

"Поэтому ночи сейчас достаточно свежие, +9...+14 градусов. И несколько теплее в южных областях, там +12...+17. Перед рассветом всегда самая низкая температура, поэтому утром сейчас чувствуется, и на следующей неделе будет определенная прохлада", – говорит Птуха.

В дальнейшем такой характер погоды будет сохраняться: минимум осадков, высокая температура в день.

Какой будет погода в сентябре?