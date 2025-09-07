Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для Факты ICTV.
Какой будет погода на следующей неделе?
Как отметила Наталья Птуха, погоду в Украине в ближайшие дни будет формировать поле высокого атмосферного давления, что обеспечит спокойную, малооблачную в большинстве регионов погоду.
В сочетании с умеренно теплой воздушной массой мы еще имеем достаточно высокий температурный фон. Особенно это ощущается в дневные часы, потому что при отсутствии облаков, солнце хорошо прогревает приземный слой воздуха,
– подчеркнула она.
По словам синоптика, в течение почти всей недели температура будет колебаться в пределах +21...+26, а в западных и южных областях будет жара до +29 градусов.
В то же время в ночные часы из-за антициклона и отсутствия облаков температура будет сильно падать.
"Поэтому ночи сейчас достаточно свежие, +9...+14 градусов. И несколько теплее в южных областях, там +12...+17. Перед рассветом всегда самая низкая температура, поэтому утром сейчас чувствуется, и на следующей неделе будет определенная прохлада", – говорит Птуха.
В дальнейшем такой характер погоды будет сохраняться: минимум осадков, высокая температура в день.
Какой будет погода в сентябре?
Как рассказал синоптик Иван Семилита, антициклональный характер погоды будет удерживаться до 12 – 13 сентября. А вот уже во второй половине месяца можно ожидать постепенное снижение температуры.
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе температурный фон ожидается выше нормы на 3 – 5 градусов. Он говорит, что в третьей декаде сентября придет холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве.
Сентябрь будет достаточно сухим. Осадков будет ниже нормы в среднем на 20 – 40%. Дожди будут изредка – этого будет недостаточно для увлажнения почвы, поэтому существует угроза засух.