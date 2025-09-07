Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для Факти ICTV.

Якою буде погода наступного тижня?

Як зауважила Наталія Птуха, погоду в Україні найближчими днями формуватиме поле високого атмосферного тиску, що забезпечить спокійну, малохмарну в більшості регіонів погоду.

У поєднанні з помірно теплою повітряною масою ми ще маємо досить високий температурний фон. Особливо це відчувається в денні години, бо за відсутності хмар, сонце гарно прогріває приземний шар повітря,

– наголосила вона.

За словами синоптикині, протягом майже всього тижня температура коливатиметься в межах +21…+26, а у західних та південних областях буде спека аж до +29 градусів.

Водночас у нічні години через антициклон та відсутність хмар температура буде сильно падати.

"Тож ночі зараз досить свіжі, +9…+14 градусів. І дещо тепліше у південних областях, там +12…+17. Перед світанком завжди найнижча температура, тому вранці зараз відчувається, та й на наступному тижні буде певна прохолода", – каже Птуха.

Надалі такий характер погоди зберігатиметься: мінімум опадів, висока температура в день.

Якою буде погода у вересні?