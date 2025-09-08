Про це інформує 24 Канал, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Дивіться також Погода наступного тижня: чи треба готуватися до різких змін

Що відомо про погіршення погоди 8 вересня?

У Києві та області оголосили попередження про небезпечні погодні умови.

За даними синоптиків, протягом найближчої години й до кінця доби 8 вересня на території столиці та Київщини очікується гроза.

Негода у Києві / Фото 24 Каналу

У гідрометцентрі зазначили, що зберігається перший (жовтий) рівень небезпечності.

Через погодні умови можливі перебої в роботі енергетичної, будівельної та комунальної сфер, а також ускладнення дорожнього руху.

Вереснева злива у Києві / Відео 24 Каналу

У КМДА нагадують про обережність та закликають бути пильними під час негоди. Зокрема, водіям у дощ радять тримати безпечну дистанцію на дорогах. У разі екстрених ситуацій звертатися до відповідних служб.

Під час грози уникайте перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте поруч із ними автотранспорт,

– наголошують у повідомлені.

Негода в столиці / Відео 24 Каналу

