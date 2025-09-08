Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Дивіться також Яка буде погода восени в Україні: інтерв'ю, чи будуть заморозки, сніг і коли прийде бабине літо

Що відомо про негоду в столиці?

У КМДА повідомили про грозу та рясний дощ у столиці 8 вересня. Там нагадали контакти міських служб:

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО " Київзеленбуд ": 0442724018.

": 0442724018. Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103 .

. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Наслідки потужної зливи: дивіться відео свідків

В адміністрації закликали українців уникайте перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт під час грози.

У разі дощу під час керування автомобілем тримайте безпечну дистанцію з іншими автівками,

– написали в КМДА.

Негода бушує в Києві: дивіться відео

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також прокоментував подію. Він зауважив, що у зв'язку з опадами, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака рух транспорту ускладнений.

Ускладнений рух транспорту внаслідок негоди: дивіться відео патрульної поліції

За словами Білошицького, на місці працюють всі відповідні служби. Він закликав українців врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Що про погоду кажуть синоптики?