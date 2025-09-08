Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Що відомо про негоду в столиці?
У КМДА повідомили про грозу та рясний дощ у столиці 8 вересня. Там нагадали контакти міських служб:
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
- Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
- При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Наслідки потужної зливи: дивіться відео свідків
В адміністрації закликали українців уникайте перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт під час грози.
У разі дощу під час керування автомобілем тримайте безпечну дистанцію з іншими автівками,
– написали в КМДА.
Негода бушує в Києві: дивіться відео
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також прокоментував подію. Він зауважив, що у зв'язку з опадами, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака рух транспорту ускладнений.
Ускладнений рух транспорту внаслідок негоди: дивіться відео патрульної поліції
За словами Білошицького, на місці працюють всі відповідні служби. Він закликав українців врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Що про погоду кажуть синоптики?
Удень 8 вересня У Києві та області оголосили попередження про небезпечні погодні умови. У гідрометцентрі зазначили, що зберігається перший (жовтий) рівень небезпечності.
Через погодні умови можливі перебої в роботі енергетичної, будівельної та комунальної сфер, а також ускладнення дорожнього руху.
На території столиці та Київщини очікується гроза до кінця доби 8 вересня.