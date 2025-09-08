Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Що відомо про негоду в столиці?

У КМДА повідомили про грозу та рясний дощ у столиці 8 вересня. Там нагадали контакти міських служб:

  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
  • Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Наслідки потужної зливи: дивіться відео свідків

В адміністрації закликали українців уникайте перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт під час грози.

У разі дощу під час керування автомобілем тримайте безпечну дистанцію з іншими автівками,
– написали в КМДА.

Негода бушує в Києві: дивіться відео

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також прокоментував подію. Він зауважив, що у зв'язку з опадами, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака рух транспорту ускладнений.

Ускладнений рух транспорту внаслідок негоди: дивіться відео патрульної поліції

За словами Білошицького, на місці працюють всі відповідні служби. Він закликав українців врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Що про погоду кажуть синоптики?

  • Удень 8 вересня У Києві та області оголосили попередження про небезпечні погодні умови. У гідрометцентрі зазначили, що зберігається перший (жовтий) рівень небезпечності.

  • Через погодні умови можливі перебої в роботі енергетичної, будівельної та комунальної сфер, а також ускладнення дорожнього руху.

  • На території столиці та Київщини очікується гроза до кінця доби 8 вересня.