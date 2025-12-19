Стоит ли ждать снега и морозов: синоптик рассказал, какой будет погода на Рождество

В Украине впервые за последние три года существует шанс встретить Рождество с зимней погодой. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура опустится ниже 0°С.

Снега на праздники не ожидается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Виталия Постриганя.

Что известно о погоде на рождественские праздники?

По прогнозам синоптика, атмосферная ситуация 24 декабря начнет меняться. Среднесуточная температура опустится ниже 0°С.

В начале рождественской недели, 22 – 23 декабря, над Скандинавией и Норвежским морем сформируется новый антициклон с холодным воздухом. Однако значительных изменений в погоде пока не ожидается: температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Далее синоптики прогнозируют резкое вторжение арктического холода. Метели и снежный покров ожидать не стоит, лишь кое-где возможен небольшой снег.



Движение арктического циклона по Европе / фейсбук Виталия Постриганя

Какой будет погода 20 декабря?