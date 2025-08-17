Некоторые области накроют дожди и грозы, местами жара до 32 градусов: прогноз погоды на 18 августа
Погода в Украине в понедельник, 18 августа, будет облачной с прояснениями. В большинстве центральных и других областей пройдут кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы.
В то же время по сравнению с прошлыми днями показатели температуры несколько снизятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Резкое похолодание, ветер и грозы: как изменится погода на следующей неделе
Какой будет погода 18 августа?
В Укргидрометцентре сообщили, что в большинстве центральных областей местами будут кратковременные дожди и грозы. Такое же ожидается ночью и в Закарпатской, Киевской, Сумской, днем в Харьковской, Одесской и Николаевской областях.
В то же время на остальной территории осадков синоптики не прогнозируют. Согласно обнародованной информации, ветер в течение суток в основном будет двигаться в северо-западном направлении, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем будет от 19 до 24 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны ночью ожидается от 14 до 19 градусов тепла, а днем синоптики прогнозируют от 27 до 32 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +21...+23;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +20...+22;
- Винница +22...+24;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +22...+24;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +29...+31;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +27...+29.
Погода на 18 августа в Украине / Карта Укргидрометцентра
Напомним, несколько дней назад синоптики предупредили украинцев о неустойчивой погоде на следующей неделе. Возможно снижение температуры воздуха и дожди, поскольку в Украину может прийти атмосферный фронт с северо-запада.