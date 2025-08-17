Укр Рус
Некоторые области накроют дожди и грозы, местами жара до 32 градусов: прогноз погоды на 18 августа
17 августа, 18:17
Некоторые области накроют дожди и грозы, местами жара до 32 градусов: прогноз погоды на 18 августа

Маргарита Волошина

Погода в Украине в понедельник, 18 августа, будет облачной с прояснениями. В большинстве центральных и других областей пройдут кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы.

В то же время по сравнению с прошлыми днями показатели температуры несколько снизятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 18 августа?

В Укргидрометцентре сообщили, что в большинстве центральных областей местами будут кратковременные дожди и грозы. Такое же ожидается ночью и в Закарпатской, Киевской, Сумской, днем в Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

В то же время на остальной территории осадков синоптики не прогнозируют. Согласно обнародованной информации, ветер в течение суток в основном будет двигаться в северо-западном направлении, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем будет от 19 до 24 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны ночью ожидается от 14 до 19 градусов тепла, а днем синоптики прогнозируют от 27 до 32 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +20...+22;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +26...+28;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +22...+24;
  • Чернигов +21...+23;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +29...+31;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +27...+29.


Погода на 18 августа в Украине / Карта Укргидрометцентра

Напомним, несколько дней назад синоптики предупредили украинцев о неустойчивой погоде на следующей неделе. Возможно снижение температуры воздуха и дожди, поскольку в Украину может прийти атмосферный фронт с северо-запада.