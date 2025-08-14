Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи для OBOZ.UA.

Как изменится погода в ближайшее время?

Наталья Птуха рассказала, что 17 – 18 августа в Украину может прийти атмосферный фронт с северо-запада.

Он обусловит определенную неустойчивость погодных условий.

В начале следующей недели (с 18 августа – 24 Канал) дожди также могут периодически выпадать, западные и северные области это почувствуют. В эти дни возможно снижение температуры, особенно на западе и севере. В дальнейшем снова есть тенденция к повышению,

– рассказала Птуха.

Она отметила, что в ближайшей перспективе в большинстве областей температурные показатели будут в пределах комфортных значений, несмотря на возможное снижение температур.

"Относительно южных регионов, то там также остаются более высокие показатели температуры", – подытожила синоптик.

Напомним, что до 17 августа во многих областях Украины будет удерживаться жара до +30, а в южных областях и на Закарпатье даже до +35.