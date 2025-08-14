Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи для OBOZ.UA.
Дивіться також Де буде спека до +35: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
Як зміниться погода найближчим часом?
Наталія Птуха розповіла, що 17 – 18 серпня до України може прийти атмосферний фронт із північного заходу.
Він зумовить певну нестійкість погодних умов.
На початку наступного тижня (з 18 серпня – 24 Канал) дощі також можуть періодично випадати, західні та північні області це відчують. У ці дні можливе зниження температури, особливо на заході й півночі. Надалі знову є тенденція до підвищення,
– розповіла Птуха.
Вона зауважила, що у найближчій перспективі у більшості областей температурні показники будуть у межах комфортних значень, попри можливе зниження температур.
"Щодо південних регіонів, то там також лишаються більш високі показники температури", – підсумувала синоптик.
Нагадаємо, що до 17 серпня у багатьох областях Україні утримуватиметься спека до +30, а у південних областях та на Закарпатті навіть й до +35.