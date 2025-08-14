Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи для OBOZ.UA.

Як зміниться погода найближчим часом?

Наталія Птуха розповіла, що 17 – 18 серпня до України може прийти атмосферний фронт із північного заходу.

Він зумовить певну нестійкість погодних умов.

На початку наступного тижня (з 18 серпня – 24 Канал) дощі також можуть періодично випадати, західні та північні області це відчують. У ці дні можливе зниження температури, особливо на заході й півночі. Надалі знову є тенденція до підвищення,

– розповіла Птуха.

Вона зауважила, що у найближчій перспективі у більшості областей температурні показники будуть у межах комфортних значень, попри можливе зниження температур.

"Щодо південних регіонів, то там також лишаються більш високі показники температури", – підсумувала синоптик.

Нагадаємо, що до 17 серпня у багатьох областях Україні утримуватиметься спека до +30, а у південних областях та на Закарпатті навіть й до +35.