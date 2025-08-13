Синоптик Наталья Птуха в эфире телемарафона рассказала, как долго еще будет жаркая погода и где именно, передает 24 Канал.

Какой будет погода в Украине в ближайшее время?

Дневные максимумы на этой неделе несколько сдержанные. В ближайшие дни на Севере, Западе и в Центре ожидается 22 – 27 градусов тепла.

Поэтому сильной жары пока не ожидается. Определенное ослабление ожидается и по южным областям.

Но на выходные воздух снова будет прогреваться.

Уже будет несколько меняться воздушные потоки. С запада будет продвигаться более жаркая воздушная масса,

– рассказала Птуха.

Таким образом на выходных, 16 – 17 августа, может быть жара до +30. Такие показатели кое-где будут и по северным областям. А по южным и Закарпатью возможны и +33 – +35.

В то же время на следующей неделе сильной жары не ожидают, температурные значения будут более умеренными – в пределах 25 – 30 градусов.