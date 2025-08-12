Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 13 августа?
Синоптики рассказали, что антициклон обеспечит в Украине в среду погоду без осадков.
Ночи будут несколько прохладными. Так, в большинстве регионов будет 11 – 16 градусов тепла.
А вот днем ожидается жара. На значительной территории страны будет до 23 – 28 градусов тепла.
Лишь на юге и Закарпатье ночью будет немного теплее – 14 – 19 градусов, а днем – 27 – 32.
Погода в Украине на 13 августа / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +25...+27;
- Ужгород +29...+30;
- Львов +28...+30;
- Ивано-Франковск +27...+29;
- Тернополь +27...+29;
- Черновцы +27...+29;
- Хмельницкий +25...+27;
- Луцк +27...+29;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +25...+27;
- Винница +27...+29;
- Одесса +28...+30;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +25...+27;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +26...+28.