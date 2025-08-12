Сейчас в Украине царит прохладная воздушная масса, которая поступила из Скандинавии. Впрочем, скоро ее царствованию придет конец. Об этом в комментарии NV рассказала Наталья Птуха, синоптик из Укргидрометцентра, передает 24 Канал.

Когда в Украину вернется жара?

Скандинавскую прохладу, особенно ночью, большинство областей будут чувствовать еще 12 августа. Она обойдет лишь юг и Закарпатье.

12 августа в Харьковской и Луганской областях ожидаются кратковременные дожди.

Однако затем из-за мощного западноевропейского циклона погода станет сухой.

Ночью в ближайшие 2 – 3 дня температура будет колебаться от 9 до 15 градусов тепла, на юге и юго-востоке – от 14 до 20 градусов тепла. Днем во многих областях будет 20 – 25 градусов тепла, а в центре, на юге и на Закарпатье – 23 – 29 градусов.

После 13 августа температура поднимется еще на 2 – 5 градусов, и днем на юге может быть до плюс 34.

Известно, что в Киеве и области 13 – 14 августа днем потеплеет до 26 градусов, а 15 – 16 августа уже будет жарко - 26 – 28 градусов, при этом ночью температура будет оставаться около 15 градусов. В столице и области в течение недели будет сухо.

По словам Птухи, жаркий антициклон будет держаться как минимум до начала следующей недели.

Заметим, что к 2050 году продолжительность лета в Украине может вырасти до 150 – 180 дней в году, а средняя температура воздуха в южных регионах летом составит 28 – 30 градусов.