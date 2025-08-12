Наразі в Україні панує прохолодна повітряна маса, яка надійшла зі Скандинавії. Втім, скоро її царюванню прийде кінець. Про це в коментарі NV розповіла Наталія Птуха, синоптикиня з Укргідрометцентру, передає 24 Канал.

Коли в Україну повернеться спека?

Скандинавську прохолоду, особливо вночі, більшість областей відчуватимуть ще 12 серпня. Вона омине лише південь і Закарпаття.

12 серпня у Харківській і Луганській областях очікуються короткочасні дощі.

Однак потім через потужний західноєвропейський циклон погода стане сухою.

Вночі у найближчі 2 – 3 дні температура коливатиметься від 9 до 15 градусів тепла, на півдні і південному сході – від 14 до 20 градусів тепла. Вдень у багатьох областях буде 20 – 25 градусів тепла, а в центрі, на півдні та на Закарпатті – 23 – 29 градусів.

Після 13 серпня температура підніметься ще на 2 – 5 градусів, і вдень на півдні може бути до плюс 34.

Відомо, що у Києві та області 13 – 14 серпня вдень потеплішає до 26 градусів, а 15 – 16 серпня вже буде спекотно — 26 – 28 градусів, при цьому вночі температура залишатиметься близько 15 градусів. У столиці та області протягом тижня буде сухо.

За словами Птухи, спекотний антициклон триматиметься щонайменше до початку наступного тижня.

Зауважимо, що до 2050 року тривалість літа в Україні може зрости до 150 – 180 днів на рік, а середня температура повітря в південних регіонах влітку становитиме 28 – 30 градусів.