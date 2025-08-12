Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 13 серпня?

Синоптики розповіли, що антициклон забезпечить в Україні у середу погоду без опадів.

Ночі будуть дещо прохолодними. Так, у більшості регіонів буде 11 – 16 градусів тепла.

А от вдень очікується спека. На значній території країни буде до 23 – 28 градусів тепла.

Лише на півдні та Закарпатті вночі буде трохи тепліше – 14 – 19 градусів, а вдень – 27 – 32.

Погода в Україні на 13 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах?