В то же время по сравнению с прошлыми днями показатели температуры несколько снизятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Резкое похолодание, ветер и грозы: как изменится погода на следующей неделе

Какой будет погода 18 августа?

В Укргидрометцентре сообщили, что в большинстве центральных областей местами будут кратковременные дожди и грозы. Такое же ожидается ночью и в Закарпатской, Киевской, Сумской, днем в Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

В то же время на остальной территории осадков синоптики не прогнозируют. Согласно обнародованной информации, ветер в течение суток в основном будет двигаться в северо-западном направлении, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем будет от 19 до 24 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны ночью ожидается от 14 до 19 градусов тепла, а днем синоптики прогнозируют от 27 до 32 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +21...+23;

Ужгород +22...+24;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +20...+22;

Винница +22...+24;

Одесса +26...+28;

Николаев +26...+28;

Херсон +29...+31;

Симферополь +29...+31;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +21...+23;

Сумы +21...+23;

Полтава +22...+24;

Днепр +24...+26;

Запорожье +29...+31;

Донецк +29...+31;

Луганск +25...+27;

Харьков +27...+29.



Погода на 18 августа в Украине / Карта Укргидрометцентра

Напомним, несколько дней назад синоптики предупредили украинцев о неустойчивой погоде на следующей неделе. Возможно снижение температуры воздуха и дожди, поскольку в Украину может прийти атмосферный фронт с северо-запада.