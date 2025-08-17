Водночас у порівнянні з минулими днями показники температури дещо знизяться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 18 серпня?

В Укргідрометцентрі повідомили, що у більшості центральних областей місцями будуть короткочасні дощі та грози. Таке ж очікується вночі й у Закарпатській, Київській, Сумській, вдень в Харківській, Одеській та Миколаївській областях.

Водночас на решті територій опадів синоптики не прогнозують. Згідно з оприлюдненою інформацією, вітер впродовж доби здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень буде від 19 до 24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі очікується від 14 до 19 градусів тепла, а вдень синоптики прогнозують від 27 до 32 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +21…+23;

Ужгород +22…+24;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +21…+23;

Тернопіль +21…+23;

Чернівці +22…+24;

Хмельницький +21…+23;

Луцьк +20…+22;

Рівне +20…+22;

Житомир +20…+22;

Вінниця +22…+24;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +29…+31;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +21…+23;

Суми +21…+23;

Полтава +22…+24;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +29…+31;

Донецьк +29…+31;

Луганськ +25…+27;

Харків +27…+29.



Погода на 18 серпня в Україні / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, кілька днів тому синоптики попередили українців про нестійку погоду наступного тижня. Можливе зниження температури повітря та дощі, оскільки до України може прийти атмосферний фронт із північного заходу.