Це пояснюється наближенням холодного атмосферного фронту із Західної Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар синоптикині "Українського гідрометцентру" Наталії Птухи для ICTV.

Якою буде погода наступного тижня?

Як зазначає Наталія Птуха, антициклон поступово втрачає свої позиції. 16 серпня фронт зачепить Волинь, а 17 серпня західні регіони.

Вже 18 серпня він пошириться на більшість регіонів, окрім півдня та південного сходу.

Атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози, місцями град і шквали,

– зазначила вона.

Додамо, що вихідні 16 та 17 серпня супроводжуватимуться сильною спекою, однак у неділю на заході та півночі можливе похолодання й опади. 16 серпня на заході буде ясне небо без опадів, з температурою до +36 градусів (у Закарпатті), а 17 серпня у західних та північних регіонах очікуються грози, зливи, град і шквали.