Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Meteoprog".
Дивіться також Дощі, грози, град та сильні шквали вітру: прогноз погоди на 17 серпня
Якою буде погода на вихідних?
Прогноз на 16 серпня
- Захід – ясне небо без опадів, вдень +27…+32, у Закарпатті спека сягатиме +31…+36.
- Північ – малохмарно та без опадів, температура повітря підніметься до +26…+31.
- Центр – стійка суха погода, денний максимум +27…+32.
- Південь – сонячно, температура +28…+33.
- Схід – хмарність без дощів, вдень +26…+31.
Прогноз на 17 серпня
- Захід – місцями очікуються короткочасні грози, подекуди зливи, град і шквали до 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +13…+18, вдень +23…+28, у Закарпатті та на Буковині до +28…+33.
- Північ – місцями грозові дощі, вітер 7 – 12 метрів на секунду. Нічна температура +12…+17, денна +27…+33.
- Центр – без опадів й спекотно, вночі +15…+20, удень +30…+35.
- Південь – малохмарно, спека до +29…+34, уночі +16…+21.
- Схід – сухо, температура коливатиметься від +14…+19 уночі до +29…+34 удень.
Нагадаємо, у неділю, 17 серпня, прогнозують погіршення погоди на Заході та Півночі України з можливими грозами, зливами, градом і шквалами.