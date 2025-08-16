Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що погода зміниться уже у неділю, 17 серпня, передає 24 Канал. Проте це не буде довготривалим.

Де на вихідних пройдуть дощі?

Ігор Кібальчич розповів, що на вихідних 16 – 17 серпня погоду в Україні визначатиме область високого атмосферного тиску, яка поширилася на значну частину Східної Європи.

Тому у більшості областей буде малохмарно, майже без опадів і зі слабким вітром.

Однак, на Правобережжі у неділю, 17 серпня, ситуація серйозно зміниться через малоактивні атмосферні фронти з Південно-західної Європи.

Тож на Заході вдень та ввечері цього дня місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, також можливі зливи, град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

На Півночі країни вдень та ввечері 17 серпня теж подекуди можуть пройти невеликі грозові дощі. Тут переважатиме південно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

А от у Центральній, Східній і Південній частинах України дощів поки не прогнозують.