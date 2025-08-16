Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что погода изменится уже в воскресенье, 17 августа, передает 24 Канал. Однако это не будет долговременным.

Смотрите также Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в ближайшее время: чего ожидать украинцам

Где на выходных пройдут дожди?

Игорь Кибальчич рассказал, что на выходных 16 – 17 августа погоду в Украине будет определять область высокого атмосферного давления, которая распространилась на значительную часть Восточной Европы.

Поэтому в большинстве областей будет малооблачно, почти без осадков и со слабым ветром.

Однако, на Правобережье в воскресенье, 17 августа, ситуация серьезно изменится из-за малоактивных атмосферных фронтов с Юго-западной Европы.

Поэтому на Западе днем и вечером этого дня местами пройдут кратковременные грозовые дожди, также возможны ливни, град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

На Севере страны днем и вечером 17 августа тоже местами могут пройти небольшие грозовые дожди. Здесь будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

А вот в Центральной, Восточной и Южной частях Украины дождей пока не прогнозируют.