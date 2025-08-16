Температурні показники сягатимуть до 32 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода в Україні 17 серпня?

За даними синоптиків, у північних, вдень і у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих районах будуть град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

Водночас на решті території опадів не очікують. Укргідрометцентр пише, що вітер буде південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, і рухатиметься він зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень у західних та північних областях буде від 23 до 28 градусів тепла. Водночас на решті території очікуються показники від 27 до 32 градусів тепла.

Яка буде погода у великих містах?

Київ +26…+28;

Ужгород +26…+28;

Львів +29…+31;

Івано-Франківськ +24…+26;

Тернопіль +25…+27;

Чернівці +24…+26;

Хмельницький +24…+26;

Луцьк +24…+26;

Рівне +24…+26;

Житомир +25…+27;

Вінниця +29…+31;

Одеса +29…+31;

Миколаїв +31…+33;

Херсон +31…+33;

Сімферополь +31…+33;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +28…+30;

Чернігів +24…+26;

Суми +25…+27;

Полтава +29…+31;

Дніпро +29…+31;

Запоріжжя +30..+32;

Донецьк +29…+31;

Луганськ +29…+31;

Харків +28…+30.

Прогноз погоди на 16 серпня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що на вихідних 16 – 17 липня буде переважно стійка погода через підвищений атмосферний тиск. Зазначали, що лише у неділю деякі області накриють шквали та грозові зливи.