Про несприятливі погодні умови попереджає ДСНС України, передає 24 Канал.

В яких областях України очікувати негоду?

Рятувальники повідомили, що 17 серпня у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях вдень очікуються грози. В окремих районах можливий град та шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Також погіршення погоди прогнозують у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– додали у ДСНС.

Надзвичайники також надали список порад, як врятуватися від негоди:

не ховайтесь під високими, поодинокими деревами чи на підвищенні,

не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями,

не купайтесь у водоймах,

не користуйтесь електроприладами.

Також варто уникати металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач. ДСНС також радить зачиняти вікна та двері.

До слова, в неділю в інших областях опадів не передбачається. Повітря прогріється від 19 до 32 градусів тепла залежно від регіону.