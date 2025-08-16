Про несприятливі погодні умови попереджає ДСНС України, передає 24 Канал.
Дивіться також Дощі, грози, град та сильні шквали вітру: прогноз погоди на 17 серпня
В яких областях України очікувати негоду?
Рятувальники повідомили, що 17 серпня у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях вдень очікуються грози. В окремих районах можливий град та шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Також погіршення погоди прогнозують у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– додали у ДСНС.
Надзвичайники також надали список порад, як врятуватися від негоди:
- не ховайтесь під високими, поодинокими деревами чи на підвищенні,
- не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями,
- не купайтесь у водоймах,
- не користуйтесь електроприладами.
Також варто уникати металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач. ДСНС також радить зачиняти вікна та двері.
До слова, в неділю в інших областях опадів не передбачається. Повітря прогріється від 19 до 32 градусів тепла залежно від регіону.