13 сентября, 19:38
Часть Украины накроют мощный ветер и дожди с грозами: в каких областях ожидать
Основные тезисы
- На 14 сентября в Украине ожидаются дожди, грозы и шквалы ветра в ряде областей, включая Львовскую, Ивано-Франковскую, Луцкую, и Черновицкую области.
- В некоторых регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за порывов ветра до 20 м/с и возможных опасных погодных явлений, такие как спад уровня моря в Днепро-Бугском лимане.
В части регионов Украины может быть непогода в воскресенье, 14 сентября. В ряде областей ожидаются дожди, грозы и шквалы ветра.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующие региональные центры по гидрометеорологии.
Какую погоду ожидать 14 сентября?
По данным Укргидрометцентра, 14 сентября в Украине может быть такая погода:
- Вдоль побережья Одесской области ожидается умеренное волнение моря. В Днепро-Бугском лимане опасный спад уровня моря, объявлен первый (желтый) уровень опасности.
- У Львовской области может быть облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман.
- По Ивано-Франковске и области ожидается, что будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем местами местами
небольшой дождь, грозы. Ночью и утром слабый туман.
- У Луцке может быть облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
- На Тернопольской области также может быть облачно с прояснениями, но без существенных осадков. В то же время синоптики предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду. Объявлен повышенный уровень опасности.
- по Черновицкой области и городу ожидается усиление юго-восточного ветра до 20 метров в секунду. Там также объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Когда дожди прекратятся?
- Ранее сообщали о небольших дождях в Карпатах и на Прикарпатье 13 – 14 сентября.
- В понедельник, 15 сентября, кратковременные осадки снова охватят все западные области Украины, а лишь во вторник, 16 сентября, наконец-то будет сухо по всей стране.