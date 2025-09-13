В части регионов Украины может быть непогода в воскресенье, 14 сентября. В ряде областей ожидаются дожди, грозы и шквалы ветра.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующие региональные центры по гидрометеорологии.

Какую погоду ожидать 14 сентября?

По данным Укргидрометцентра, 14 сентября в Украине может быть такая погода:

Вдоль побережья Одесской области ожидается умеренное волнение моря. В Днепро-Бугском лимане опасный спад уровня моря, объявлен первый (желтый) уровень опасности.

ожидается умеренное волнение моря. В Днепро-Бугском лимане опасный спад уровня моря, объявлен первый (желтый) уровень опасности. У Львовской области может быть облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман.

может быть облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. По Ивано-Франковске и области ожидается, что будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем местами местами

небольшой дождь, грозы. Ночью и утром слабый туман.

ожидается, что будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем местами местами небольшой дождь, грозы. Ночью и утром слабый туман. У Луцке может быть облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

может быть облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На Тернопольской области также может быть облачно с прояснениями, но без существенных осадков. В то же время синоптики предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду. Объявлен повышенный уровень опасности.

также может быть облачно с прояснениями, но без существенных осадков. В то же время синоптики предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду. Объявлен повышенный уровень опасности. по Черновицкой области и городу ожидается усиление юго-восточного ветра до 20 метров в секунду. Там также объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Когда дожди прекратятся?