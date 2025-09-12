Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут дожди?

Так, в пятницу, 12 сентября, умеренные дожди, местами грозы прогнозируют ночью и утром на Западе, а кратковременные осадки – в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Днем 13 – 14 сентября небольшие дожди пройдут в Карпатах и на Прикарпатье.

В понедельник, 15 сентября, кратковременные осадки снова охватят все западные области Украины. Лишь во вторник, 16 сентября, наконец-то будет сухо по всей стране.

Прогноз погоды на 12 – 16 сентября / фото Укргидрометцентра

