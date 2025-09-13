У частині регіонів України може бути негода у неділю, 14 вересня. У низці областей очікуються дощі, грози та шквали вітру.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на відповідні регіональні центри з гідрометеорології.

Яку погоду очікувати 14 вересня?

За даними Укргідрометцентру, 14 вересня в Україні може бути така погода:

Уздовж узбережжя Одещини очікується помірне хвилювання моря. У Дніпро-Бузькому лимані небезпечний спад рівня моря, оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

очікується помірне хвилювання моря. У Дніпро-Бузькому лимані небезпечний спад рівня моря, оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. У Львівській області може бути хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман.

може бути хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман. По Івано-Франківську та області очікується, що буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень місцями

невеликий дощ, грози. Вночі та вранці слабкий туман.

очікується, що буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ, грози. Вночі та вранці слабкий туман. У Луцьку може бути хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

може бути хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На Тернопільщині також може бути хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Водночас синоптики попередили про пориви вітру до 20 метрів за секунду. Оголошено підвищений рівень небезпечності.

також може бути хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Водночас синоптики попередили про пориви вітру до 20 метрів за секунду. Оголошено підвищений рівень небезпечності. по Чернівецькій області та місту очікується посилення південно-східного вітру до 20 метрів за секунду. Там також оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Коли дощі припиняться?