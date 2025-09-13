Укр Рус
24 Канал Новини України Частину України накриють потужний вітер та дощі з грозами: у яких областях очікувати
13 вересня, 19:38
2

Частину України накриють потужний вітер та дощі з грозами: у яких областях очікувати

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • На 14 вересня в Україні очікуються дощі, грози та шквали вітру в низці областей, включаючи Львівську, Івано-Франківську, Луцьку, та Чернівецьку області.
  • У деяких регіонах оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності через пориви вітру до 20 м/с та можливі небезпечні погодні явища, такі як спад рівня моря в Дніпро-Бузькому лимані.

У частині регіонів України може бути негода у неділю, 14 вересня. У низці областей очікуються дощі, грози та шквали вітру.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на відповідні регіональні центри з гідрометеорології.

Дивіться також Чи стане 2025 рік найспекотнішим в історії: метеорологиня здивувала прогнозом

Яку погоду очікувати 14 вересня?

За даними Укргідрометцентру, 14 вересня в Україні може бути така погода:

  • Уздовж узбережжя Одещини очікується помірне хвилювання моря. У Дніпро-Бузькому лимані небезпечний спад рівня моря, оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
  • У Львівській області може бути хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман.
  • По Івано-Франківську та області очікується, що буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень місцями
    невеликий дощ, грози. Вночі та вранці слабкий туман.
  • У Луцьку може бути хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
  • На Тернопільщині також може бути хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Водночас синоптики попередили про пориви вітру до 20 метрів за секунду. Оголошено підвищений рівень небезпечності.
  • по Чернівецькій області та місту очікується посилення південно-східного вітру до 20 метрів за секунду. Там також оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Коли дощі припиняться?

  • Раніше повідомляли про невеликі дощі в Карпатах і на Прикарпатті 13 – 14 вересня.

  • У понеділок, 15 вересня, короткочасні опади знову охоплять всі західні області України, а лише у вівторок, 16 вересня, нарешті буде сухо по всій країні.