Про це розповідає 24 Канал із посиланням на відповідні регіональні центри з гідрометеорології.
Дивіться також Чи стане 2025 рік найспекотнішим в історії: метеорологиня здивувала прогнозом
Яку погоду очікувати 14 вересня?
За даними Укргідрометцентру, 14 вересня в Україні може бути така погода:
- Уздовж узбережжя Одещини очікується помірне хвилювання моря. У Дніпро-Бузькому лимані небезпечний спад рівня моря, оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
- У Львівській області може бути хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман.
- По Івано-Франківську та області очікується, що буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень місцями
невеликий дощ, грози. Вночі та вранці слабкий туман.
- У Луцьку може бути хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
- На Тернопільщині також може бути хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Водночас синоптики попередили про пориви вітру до 20 метрів за секунду. Оголошено підвищений рівень небезпечності.
- по Чернівецькій області та місту очікується посилення південно-східного вітру до 20 метрів за секунду. Там також оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Коли дощі припиняться?
Раніше повідомляли про невеликі дощі в Карпатах і на Прикарпатті 13 – 14 вересня.
У понеділок, 15 вересня, короткочасні опади знову охоплять всі західні області України, а лише у вівторок, 16 вересня, нарешті буде сухо по всій країні.